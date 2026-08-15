Nest WisdomTree Vault 今日價格

Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) 今日實時價格為 $ 0.982944，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 NWISDOM 兌 USD 的匯率為 $ 0.982944 每 NWISDOM。

Nest WisdomTree Vault 目前市值在 $ 2,901,907 排名第 #-，流通供應量為 2.95M NWISDOM。過去 24 小時內，NWISDOM 的交易價格在 $ 0.980003（低點）和 $ 0.982944（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.053，而歷史最低價為 $ 0.94259。

短期表現方面，NWISDOM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +2.22%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Nest WisdomTree Vault（NWISDOM）市場資訊

市值 $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M 流通量 2.95M 2.95M 2.95M 總供應量 2,952,260.916117 2,952,260.916117 2,952,260.916117

Nest WisdomTree Vault 的目前市值為 $ 2.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。NWISDOM 的流通量為 2.95M，總供應量是 2952260.916117，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.90M。