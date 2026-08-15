Nest Apollo ACRDX Vault 今日價格

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NACRDX 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 NACRDX。

Nest Apollo ACRDX Vault 目前市值在 $ 100,149 排名第 #-，流通供應量為 100.14K NACRDX。過去 24 小時內，NACRDX 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.001，而歷史最低價為 $ 0.994971。

短期表現方面，NACRDX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Nest Apollo ACRDX Vault（NACRDX）市場資訊

市值 $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K 流通量 100.14K 100.14K 100.14K 總供應量 100,144.086602 100,144.086602 100,144.086602

Nest Apollo ACRDX Vault 的目前市值為 $ 100.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。NACRDX 的流通量為 100.14K，總供應量是 100144.086602，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.15K。