Nereus（NRS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.132821 24H最高價 $ 0.139739 歷史最高 $ 0.687331 最低價 $ 0.088159 漲跌幅（1H） +0.62% 漲跌幅（1D） -2.57% 漲跌幅（7D） +0.50%

Nereus（NRS）目前實時價格為 $0.135741。過去 24 小時內，NRS 的交易價格在 $ 0.132821 至 $ 0.139739 之間波動，市場活躍度顯著。NRS 的歷史最高價為 $ 0.687331，歷史最低價為 $ 0.088159。

從短期表現來看，NRS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.62%，過去 24 小時內變動為 -2.57%，過去 7 天內累計變動為 +0.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nereus（NRS）市場資訊

市值 $ 5.29M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 135.74M 流通量 39.01M 總供應量 1,000,000,000.0

Nereus 的目前市值為 $ 5.29M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NRS 的流通量為 39.01M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 135.74M。