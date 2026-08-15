NeonNeko 今日價格

NeonNeko (NEKO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.72%。目前 NEKO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NEKO。

NeonNeko 目前市值在 $ 108,603 排名第 #-，流通供應量為 2.00B NEKO。過去 24 小時內，NEKO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.170115，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEKO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -29.38%。過去一天，總交易量達到 --。

NeonNeko（NEKO）市場資訊

市值 $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K 流通量 2.00B 2.00B 2.00B 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

NeonNeko 的目前市值為 $ 108.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NEKO 的流通量為 2.00B，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 108.60K。