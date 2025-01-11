Neo Tokyo 圖標

Neo Tokyo 價格 (BYTES)

USD

Neo Tokyo (BYTES) 實時價格圖表

$5.73
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+0.10%(1D)

今天 Neo Tokyo (BYTES) 的價格

今天 Neo Tokyo (BYTES) 的實時價格爲 5.73 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BYTES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Neo Tokyo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.26K USD
- Neo Tokyo 當天價格變化爲 +0.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Neo Tokyo (BYTES) 價格表現 USD

今天內，Neo Tokyo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00972405
在過去30天內，Neo Tokyo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.0736212780
在過去60天內，Neo Tokyo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7373971380
在過去90天內，Neo Tokyo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5726348869659765

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00972405+0.17%
30天$ -3.0736212780-53.64%
60天$ -0.7373971380-12.86%
90天$ +0.5726348869659765+11.10%

Neo Tokyo (BYTES) 價格分析

Neo Tokyo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.13
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$ 6.08
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$ 22.23
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+0.10%

+0.17%

-9.81%

Neo Tokyo (BYTES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 76.26K
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0.00
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什麼是Neo Tokyo (BYTES)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Neo Tokyo (BYTES) 資源

官網

大家還在問：關於 Neo Tokyo (BYTES) 的其他問題

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BYTES 兌換爲當地貨幣

1 BYTES 兌換 AUD
A$9.2826
1 BYTES 兌換 GBP
4.6413
1 BYTES 兌換 EUR
5.5581
1 BYTES 兌換 USD
$5.73
1 BYTES 兌換 MYR
RM25.7277
1 BYTES 兌換 TRY
202.9566
1 BYTES 兌換 JPY
¥903.4491
1 BYTES 兌換 RUB
582.3399
1 BYTES 兌換 INR
493.8687
1 BYTES 兌換 IDR
Rp93,934.4112
1 BYTES 兌換 PHP
338.07
1 BYTES 兌換 EGP
￡E.289.5369
1 BYTES 兌換 BRL
R$35.0676
1 BYTES 兌換 CAD
C$8.2512
1 BYTES 兌換 BDT
698.9454
1 BYTES 兌換 NGN
8,883.6774
1 BYTES 兌換 UAH
242.2644
1 BYTES 兌換 VES
Bs303.69
1 BYTES 兌換 PKR
Rs1,595.6331
1 BYTES 兌換 KZT
3,023.721
1 BYTES 兌換 THB
฿198.7164
1 BYTES 兌換 TWD
NT$189.7203
1 BYTES 兌換 CHF
Fr5.2143
1 BYTES 兌換 HKD
HK$44.5794
1 BYTES 兌換 MAD
.د.م57.5292