NemoClaw 今日價格

NemoClaw (NEMOCLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.24%。目前 NEMOCLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NEMOCLAW。

NemoClaw 目前市值在 $ 11,037.11 排名第 #-，流通供應量為 724.17M NEMOCLAW。過去 24 小時內，NEMOCLAW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00118586，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEMOCLAW 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -5.07%。過去一天，總交易量達到 --。

NemoClaw（NEMOCLAW）市場資訊

市值 $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K 流通量 724.17M 724.17M 724.17M 總供應量 993,550,437.77113 993,550,437.77113 993,550,437.77113

NemoClaw 的目前市值為 $ 11.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NEMOCLAW 的流通量為 724.17M，總供應量是 993550437.77113，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.44K。