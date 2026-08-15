Nemesis 今日價格

Nemesis (NEMESIS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 19.02%。目前 NEMESIS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NEMESIS。

Nemesis 目前市值在 $ 236,713 排名第 #-，流通供應量為 999.29M NEMESIS。過去 24 小時內，NEMESIS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00761627，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEMESIS 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -6.79%。過去一天，總交易量達到 $ 2.87K。

Nemesis（NEMESIS）市場資訊

市值 $ 236.71K$ 236.71K $ 236.71K 成交量（24H） $ 2.87K$ 2.87K $ 2.87K 完全稀釋市值 $ 236.88K$ 236.88K $ 236.88K 流通量 999.29M 999.29M 999.29M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nemesis 的目前市值為 $ 236.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.87K。NEMESIS 的流通量為 999.29M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 236.88K。