NEMA（NEMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +73.66% 漲跌幅（1D） +77.52% 漲跌幅（7D） +98.82% 漲跌幅（7D） +98.82%

NEMA（NEMA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NEMA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NEMA 的歷史最高價為 $ 0.00195976，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NEMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +73.66%，過去 24 小時內變動為 +77.52%，過去 7 天內累計變動為 +98.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NEMA（NEMA）市場資訊

市值 $ 377.41K$ 377.41K $ 377.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 397.62K$ 397.62K $ 397.62K 流通量 942.09M 942.09M 942.09M 總供應量 992,550,402.152603 992,550,402.152603 992,550,402.152603

NEMA 的目前市值為 $ 377.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NEMA 的流通量為 942.09M，總供應量是 992550402.152603，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 397.62K。