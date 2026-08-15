NEEGY 今日價格

NEEGY (NEEGY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.38%。目前 NEEGY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NEEGY。

NEEGY 目前市值在 $ 467,846 排名第 #-，流通供應量為 999.82M NEEGY。過去 24 小時內，NEEGY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00248524，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEEGY 在過去一小時內波動了 -2.16%，過去7 天內波動了 -72.68%。過去一天，總交易量達到 $ 128.23K。

NEEGY（NEEGY）市場資訊

市值 $ 467.85K$ 467.85K $ 467.85K 成交量（24H） $ 128.23K$ 128.23K $ 128.23K 完全稀釋市值 $ 467.85K$ 467.85K $ 467.85K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 總供應量 999,815,450.703259 999,815,450.703259 999,815,450.703259

NEEGY 的目前市值為 $ 467.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 128.23K。NEEGY 的流通量為 999.82M，總供應量是 999815450.703259，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 467.85K。