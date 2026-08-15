NEAR Intents Bridged USDT 今日價格

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) 今日實時價格為 $ 1.001，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 USDT 兌 USD 的匯率為 $ 1.001 每 USDT。

NEAR Intents Bridged USDT 目前市值在 $ 2,620,695 排名第 #-，流通供應量為 2.62M USDT。過去 24 小時內，USDT 的交易價格在 $ 0.994854（低點）和 $ 1.002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.16，而歷史最低價為 $ 0.846743。

短期表現方面，USDT 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +0.43%。過去一天，總交易量達到 $ 15.23M。

NEAR Intents Bridged USDT（USDT）市場資訊

市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 成交量（24H） $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M 完全稀釋市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 流通量 2.62M 2.62M 2.62M 總供應量 2,618,523.0 2,618,523.0 2,618,523.0

NEAR Intents Bridged USDT 的目前市值為 $ 2.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.23M。USDT 的流通量為 2.62M，總供應量是 2618523.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.62M。