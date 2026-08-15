Navio 今日價格

Navio (NAV) 今日實時價格為 $ 0.03433553，過去 24 小時內變化了 4.66%。目前 NAV 兌 USD 的匯率為 $ 0.03433553 每 NAV。

Navio 目前市值在 $ 2,646,504 排名第 #-，流通供應量為 77.08M NAV。過去 24 小時內，NAV 的交易價格在 $ 0.03239746（低點）和 $ 0.03699561（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.93，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NAV 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 -2.09%。過去一天，總交易量達到 $ 293.23。

Navio（NAV）市場資訊

市值 $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M 成交量（24H） $ 293.23$ 293.23 $ 293.23 完全稀釋市值 $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M 流通量 77.08M 77.08M 77.08M 總供應量 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

Navio 的目前市值為 $ 2.65M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 293.23。NAV 的流通量為 77.08M，總供應量是 77077429.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.65M。