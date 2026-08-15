Nave Shares 今日價格

Nave Shares (NAVE) 今日實時價格為 $ 0.0285179，過去 24 小時內變化了 7.74%。目前 NAVE 兌 USD 的匯率為 $ 0.0285179 每 NAVE。

Nave Shares 目前市值在 $ 14,250.34 排名第 #-，流通供應量為 499.70K NAVE。過去 24 小時內，NAVE 的交易價格在 $ 0.02580101（低點）和 $ 0.02907397（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.232044，而歷史最低價為 $ 0.02361133。

短期表現方面，NAVE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -20.88%。過去一天，總交易量達到 $ 1.09K。

Nave Shares（NAVE）市場資訊

市值 $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K 成交量（24H） $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K 完全稀釋市值 $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K 流通量 499.70K 499.70K 499.70K 總供應量 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

Nave Shares 的目前市值為 $ 14.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.09K。NAVE 的流通量為 499.70K，總供應量是 499698.216762，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.25K。