Navacoin 今日價格

Navacoin (NAVA) 今日實時價格為 $ 0.0399956，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 NAVA 兌 USD 的匯率為 $ 0.0399956 每 NAVA。

Navacoin 目前市值在 $ 286,859 排名第 #-，流通供應量為 4.28M NAVA。過去 24 小時內，NAVA 的交易價格在 $ 0.03971017（低點）和 $ 0.04027657（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.76，而歷史最低價為 $ 0.03771258。

短期表現方面，NAVA 在過去一小時內波動了 +0.70%，過去7 天內波動了 -18.56%。過去一天，總交易量達到 $ 729.11。

Navacoin（NAVA）市場資訊

市值 $ 286.86K$ 286.86K $ 286.86K 成交量（24H） $ 729.11$ 729.11 $ 729.11 完全稀釋市值 $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M 流通量 4.28M 4.28M 4.28M 總供應量 117,305,084.364 117,305,084.364 117,305,084.364

Navacoin 的目前市值為 $ 286.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 729.11。NAVA 的流通量為 4.28M，總供應量是 117305084.364，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.69M。