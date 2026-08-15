NAV 今日價格

NAV (NAV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.31%。目前 NAV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NAV。

NAV 目前市值在 $ 173,066 排名第 #-，流通供應量為 197.21M NAV。過去 24 小時內，NAV 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04901168，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NAV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -30.80%。過去一天，總交易量達到 $ 41.79。

NAV（NAV）市場資訊

市值 $ 173.07K$ 173.07K $ 173.07K 成交量（24H） $ 41.79$ 41.79 $ 41.79 完全稀釋市值 $ 414.37K$ 414.37K $ 414.37K 流通量 197.21M 197.21M 197.21M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NAV 的目前市值為 $ 173.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.79。NAV 的流通量為 197.21M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 414.37K。