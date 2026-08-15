National Trust Fund System 今日價格

National Trust Fund System (NTFS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.08%。目前 NTFS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NTFS。

National Trust Fund System 目前市值在 $ 80,273 排名第 #-，流通供應量為 999.89M NTFS。過去 24 小時內，NTFS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01222876，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NTFS 在過去一小時內波動了 +0.27%，過去7 天內波動了 -14.55%。過去一天，總交易量達到 --。

National Trust Fund System（NTFS）市場資訊

市值 $ 80.27K$ 80.27K $ 80.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 80.27K$ 80.27K $ 80.27K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

National Trust Fund System 的目前市值為 $ 80.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NTFS 的流通量為 999.89M，總供應量是 999885711.068386，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.27K。