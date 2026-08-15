Nasdog 今日價格

Nasdog (NASDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 30.88%。目前 NASDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NASDOG。

Nasdog 目前市值在 $ 18,614.61 排名第 #-，流通供應量為 906.22M NASDOG。過去 24 小時內，NASDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NASDOG 在過去一小時內波動了 -13.88%，過去7 天內波動了 +13.76%。過去一天，總交易量達到 --。

Nasdog（NASDOG）市場資訊

市值 $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.54K$ 20.54K $ 20.54K 流通量 906.22M 906.22M 906.22M 總供應量 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

Nasdog 的目前市值為 $ 18.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NASDOG 的流通量為 906.22M，總供應量是 906220607.8217742，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.54K。