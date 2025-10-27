Nasdaq xStock（QQQX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 617.43 $ 617.43 $ 617.43 24H最低價 $ 626.91 $ 626.91 $ 626.91 24H最高價 24H最低價 $ 617.43$ 617.43 $ 617.43 24H最高價 $ 626.91$ 626.91 $ 626.91 歷史最高 $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 最低價 $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 漲跌幅（1H） +0.04% 漲跌幅（1D） +0.62% 漲跌幅（7D） +2.97% 漲跌幅（7D） +2.97%

Nasdaq xStock（QQQX）目前實時價格為 $625.42。過去 24 小時內，QQQX 的交易價格在 $ 617.43 至 $ 626.91 之間波動，市場活躍度顯著。QQQX 的歷史最高價為 $ 2,014.76，歷史最低價為 $ 543.74。

從短期表現來看，QQQX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.04%，過去 24 小時內變動為 +0.62%，過去 7 天內累計變動為 +2.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nasdaq xStock（QQQX）市場資訊

市值 $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M 流通量 10.29K 10.29K 10.29K 總供應量 32,199.9198262 32,199.9198262 32,199.9198262

Nasdaq xStock 的目前市值為 $ 6.43M, 它過去 24 小時的交易量為 --。QQQX 的流通量為 10.29K，總供應量是 32199.9198262，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.14M。