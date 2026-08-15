NASDANQ 今日價格

NASDANQ (NASDANQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 39.49%。目前 NASDANQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NASDANQ。

NASDANQ 目前市值在 $ 711,418 排名第 #-，流通供應量為 1.00B NASDANQ。過去 24 小時內，NASDANQ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00121（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00239969，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NASDANQ 在過去一小時內波動了 +0.64%，過去7 天內波動了 -59.36%。過去一天，總交易量達到 $ 140.67K。

NASDANQ（NASDANQ）市場資訊

市值 $ 711.42K$ 711.42K $ 711.42K 成交量（24H） $ 140.67K$ 140.67K $ 140.67K 完全稀釋市值 $ 711.42K$ 711.42K $ 711.42K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NASDANQ 的目前市值為 $ 711.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 140.67K。NASDANQ 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 711.42K。