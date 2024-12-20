Napoleon X 圖標

Napoleon X 價格 (NPX)

USD

Napoleon X (NPX) 實時價格圖表

$0.00831259
$0.00831259$0.00831259
0.00%(1D)

今天 Napoleon X (NPX) 的價格

今天 Napoleon X (NPX) 的實時價格爲 0.00831259 USD。目前其市值爲 $ 210.56K USD。NPX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Napoleon X 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.08K USD
- Napoleon X 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 25.33M USD

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Napoleon X (NPX) 價格表現 USD

今天內，Napoleon X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Napoleon X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002462721
在過去60天內，Napoleon X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002866879
在過去90天內，Napoleon X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002462721-2.96%
60天$ -0.0002866879-3.44%
90天$ 0--

Napoleon X (NPX) 價格分析

Napoleon X 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.673614
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Napoleon X (NPX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 210.56K
$ 210.56K$ 210.56K

$ 1.08K
$ 1.08K$ 1.08K

25.33M
25.33M 25.33M

什麼是Napoleon X (NPX)

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Napoleon X (NPX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Napoleon X (NPX) 的其他問題

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NPX 兌換爲當地貨幣

1 NPX 兌換 AUD
A$0.0132170181
1 NPX 兌換 GBP
0.0065669461
1 NPX 兌換 EUR
0.0079800864
1 NPX 兌換 USD
$0.00831259
1 NPX 兌換 MYR
RM0.037406655
1 NPX 兌換 TRY
0.291771909
1 NPX 兌換 JPY
¥1.3113110725
1 NPX 兌換 RUB
0.86450936
1 NPX 兌換 INR
0.7074845349
1 NPX 兌換 IDR
Rp136.2719454096
1 NPX 兌換 PHP
0.4914403208
1 NPX 兌換 EGP
￡E.0.4232770828
1 NPX 兌換 BRL
R$0.0510393026
1 NPX 兌換 CAD
C$0.0118870037
1 NPX 兌換 BDT
0.9934376309
1 NPX 兌換 NGN
12.9077066261
1 NPX 兌換 UAH
0.3489625282
1 NPX 兌換 VES
Bs0.4156295
1 NPX 兌換 PKR
Rs2.3134769229
1 NPX 兌換 KZT
4.3612003435
1 NPX 兌換 THB
฿0.2877818658
1 NPX 兌換 TWD
NT$0.2714891894
1 NPX 兌換 CHF
Fr0.0073982051
1 NPX 兌換 HKD
HK$0.0645888243
1 NPX 兌換 MAD
.د.م0.0833752777