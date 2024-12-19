NALS 價格 (NALS)

USD

NALS (NALS) 實時價格圖表

$0.053264
$0.053264$0.053264
-2.90%(1D)

今天 NALS (NALS) 的價格

今天 NALS (NALS) 的實時價格爲 0.053264 USD。目前其市值爲 $ 1.12M USD。NALS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NALS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 153.27K USD
- NALS 當天價格變化爲 -2.96%
- 其循環供應量爲 21.00M USD

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NALS (NALS) 價格表現 USD

今天內，NALS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00162843048303174
在過去30天內，NALS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0080056058
在過去60天內，NALS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0051656758
在過去90天內，NALS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01083399086209585

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00162843048303174-2.96%
30天$ -0.0080056058-15.03%
60天$ -0.0051656758-9.69%
90天$ -0.01083399086209585-16.90%

NALS (NALS) 價格分析

NALS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04901579
$ 0.04901579$ 0.04901579

$ 0.056735
$ 0.056735$ 0.056735

$ 1.082
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+2.66%

-2.96%

-6.36%

NALS (NALS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 153.27K
$ 153.27K$ 153.27K

21.00M
21.00M 21.00M

什麼是NALS (NALS)

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大家還在問：關於 NALS (NALS) 的其他問題

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NALS 兌換爲當地貨幣

1 NALS 兌換 AUD
A$0.08468976
1 NALS 兌換 GBP
0.04207856
1 NALS 兌換 EUR
0.05113344
1 NALS 兌換 USD
$0.053264
1 NALS 兌換 MYR
RM0.239688
1 NALS 兌換 TRY
1.86796848
1 NALS 兌換 JPY
¥8.35605632
1 NALS 兌換 RUB
5.5101608
1 NALS 兌換 INR
4.53383168
1 NALS 兌換 IDR
Rp873.18018816
1 NALS 兌換 PHP
3.14577184
1 NALS 兌換 EGP
￡E.2.71167024
1 NALS 兌換 BRL
R$0.33343264
1 NALS 兌換 CAD
C$0.07616752
1 NALS 兌換 BDT
6.36558064
1 NALS 兌換 NGN
82.8361728
1 NALS 兌換 UAH
2.23602272
1 NALS 兌換 VES
Bs2.6632
1 NALS 兌換 PKR
Rs14.82390384
1 NALS 兌換 KZT
27.9449576
1 NALS 兌換 THB
฿1.8402712
1 NALS 兌換 TWD
NT$1.7390696
1 NALS 兌換 CHF
Fr0.04740496
1 NALS 兌換 HKD
HK$0.41386128
1 NALS 兌換 MAD
.د.م0.53423792