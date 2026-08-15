Nakamigo 今日價格

Nakamigo (MEEGSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.13%。目前 MEEGSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEEGSTR。

Nakamigo 目前市值在 $ 154,088 排名第 #-，流通供應量為 881.92M MEEGSTR。過去 24 小時內，MEEGSTR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEEGSTR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.31%。過去一天，總交易量達到 $ 139.61。

Nakamigo（MEEGSTR）市場資訊

市值 $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K 成交量（24H） $ 139.61$ 139.61 $ 139.61 完全稀釋市值 $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K 流通量 881.92M 881.92M 881.92M 總供應量 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

Nakamigo 的目前市值為 $ 154.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 139.61。MEEGSTR 的流通量為 881.92M，總供應量是 881921762.4650241，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 154.09K。