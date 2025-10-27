naiive（NAIIVE）價格資訊 (USD)

naiive（NAIIVE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NAIIVE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NAIIVE 的歷史最高價為 $ 0.00263326，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NAIIVE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.62%，過去 24 小時內變動為 -4.39%，過去 7 天內累計變動為 -1.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

naiive（NAIIVE）市場資訊

市值 $ 197.75K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 197.75K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

naiive 的目前市值為 $ 197.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NAIIVE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 197.75K。