Nabox 今日價格

Nabox (NABOX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.28%。目前 NABOX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NABOX。

Nabox 目前市值在 $ 113,809 排名第 #-，流通供應量為 208.95B NABOX。過去 24 小時內，NABOX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NABOX 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -5.26%。過去一天，總交易量達到 --。

Nabox（NABOX）市場資訊

市值 $ 113.81K$ 113.81K $ 113.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 544.66K$ 544.66K $ 544.66K 流通量 208.95B 208.95B 208.95B 總供應量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nabox 的目前市值為 $ 113.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NABOX 的流通量為 208.95B，總供應量是 1000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 544.66K。