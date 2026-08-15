Mythos 今日價格

Mythos (MYTH) 今日實時價格為 $ 0.00235587，過去 24 小時內變化了 2.99%。目前 MYTH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00235587 每 MYTH。

Mythos 目前市值在 $ 2,031,957 排名第 #-，流通供應量為 796.42M MYTH。過去 24 小時內，MYTH 的交易價格在 $ 0.00226（低點）和 $ 0.00235697（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.99，而歷史最低價為 $ 0.00139576。

短期表現方面，MYTH 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -6.05%。過去一天，總交易量達到 $ 304.02。

Mythos（MYTH）市場資訊

市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 成交量（24H） $ 304.02$ 304.02 $ 304.02 完全稀釋市值 $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M 流通量 796.42M 796.42M 796.42M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mythos 的目前市值為 $ 2.03M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 304.02。MYTH 的流通量為 796.42M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.36M。