Mythical Mammalian Reptibird 今日價格

Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.10%。目前 GOOFRECK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOOFRECK。

Mythical Mammalian Reptibird 目前市值在 $ 10,537.2 排名第 #-，流通供應量為 997.55M GOOFRECK。過去 24 小時內，GOOFRECK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOOFRECK 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 -29.28%。過去一天，總交易量達到 --。

Mythical Mammalian Reptibird（GOOFRECK）市場資訊

市值 $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K 流通量 997.55M 997.55M 997.55M 總供應量 997,554,212.73377 997,554,212.73377 997,554,212.73377

Mythical Mammalian Reptibird 的目前市值為 $ 10.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOOFRECK 的流通量為 997.55M，總供應量是 997554212.73377，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.54K。