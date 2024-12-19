MYSO Token 價格 (MYT)
今天 MYSO Token (MYT) 的實時價格爲 0.241476 USD。目前其市值爲 $ 7.65M USD。MYT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MYSO Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.30K USD
- MYSO Token 當天價格變化爲 +23.00%
- 其循環供應量爲 31.69M USD
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今天內，MYSO Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04515112。
在過去30天內，MYSO Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3279110302。
在過去60天內，MYSO Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2048589657。
在過去90天內，MYSO Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0658436728250785。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04515112
|+23.00%
|30天
|$ +0.3279110302
|+135.79%
|60天
|$ +0.2048589657
|+84.84%
|90天
|$ +0.0658436728250785
|+37.49%
MYSO Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-59.73%
+23.00%
-3.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MYSO is a decentralized and permissionless lending protocol that supports various fully customizable on-chain structured product strategies, including covered calls and synthetic token buybacks, and offers bespoke loans for nearly any ERC20 token.
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|1 MYT 兌換 AUD
A$0.38394684
|1 MYT 兌換 GBP
￡0.19076604
|1 MYT 兌換 EUR
€0.23181696
|1 MYT 兌換 USD
$0.241476
|1 MYT 兌換 MYR
RM1.086642
|1 MYT 兌換 TRY
₺8.46856332
|1 MYT 兌換 JPY
¥37.88275488
|1 MYT 兌換 RUB
₽24.9806922
|1 MYT 兌換 INR
₹20.55443712
|1 MYT 兌換 IDR
Rp3,958.62231744
|1 MYT 兌換 PHP
₱14.26157256
|1 MYT 兌換 EGP
￡E.12.29354316
|1 MYT 兌換 BRL
R$1.51163976
|1 MYT 兌換 CAD
C$0.34531068
|1 MYT 兌換 BDT
৳28.85879676
|1 MYT 兌換 NGN
₦375.5434752
|1 MYT 兌換 UAH
₴10.13716248
|1 MYT 兌換 VES
Bs12.0738
|1 MYT 兌換 PKR
Rs67.20518556
|1 MYT 兌換 KZT
₸126.6903834
|1 MYT 兌換 THB
฿8.3429958
|1 MYT 兌換 TWD
NT$7.8841914
|1 MYT 兌換 CHF
Fr0.21491364
|1 MYT 兌換 HKD
HK$1.87626852
|1 MYT 兌換 MAD
.د.م2.42200428