myEva 價格 (MYEVA)
今天 myEva (MYEVA) 的實時價格爲 0.01081865 USD。目前其市值爲 $ 35.83K USD。MYEVA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
myEva 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- myEva 當天價格變化爲 -4.17%
- 其循環供應量爲 3.31M USD
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今天內，myEva 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004716190179152。
在過去30天內，myEva 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，myEva 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，myEva 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0004716190179152
|-4.17%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
myEva 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.09%
-4.17%
-13.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 MYEVA 兌換 VND
₫284.69277475
|1 MYEVA 兌換 AUD
A$0.0165525345
|1 MYEVA 兌換 GBP
￡0.008005801
|1 MYEVA 兌換 EUR
€0.009304039
|1 MYEVA 兌換 USD
$0.01081865
|1 MYEVA 兌換 MYR
RM0.045871076
|1 MYEVA 兌換 TRY
₺0.426471183
|1 MYEVA 兌換 JPY
¥1.571300726
|1 MYEVA 兌換 RUB
₽0.8519686875
|1 MYEVA 兌換 INR
₹0.9341904275
|1 MYEVA 兌換 IDR
Rp177.354889656
|1 MYEVA 兌換 KRW
₩14.820035889
|1 MYEVA 兌換 PHP
₱0.615364812
|1 MYEVA 兌換 EGP
￡E.0.542879857
|1 MYEVA 兌換 BRL
R$0.059286202
|1 MYEVA 兌換 CAD
C$0.0146051775
|1 MYEVA 兌換 BDT
৳1.322471776
|1 MYEVA 兌換 NGN
₦16.747053827
|1 MYEVA 兌換 UAH
₴0.4492985345
|1 MYEVA 兌換 VES
Bs1.1035023
|1 MYEVA 兌換 PKR
Rs3.06384168
|1 MYEVA 兌換 KZT
₸5.5450990575
|1 MYEVA 兌換 THB
฿0.3525798035
|1 MYEVA 兌換 TWD
NT$0.320015667
|1 MYEVA 兌換 AED
د.إ0.0397044455
|1 MYEVA 兌換 CHF
Fr0.0087631065
|1 MYEVA 兌換 HKD
HK$0.084818216
|1 MYEVA 兌換 MAD
.د.م0.098449715
|1 MYEVA 兌換 MXN
$0.205337977