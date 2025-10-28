MyCroStrategy（MCS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005912 $ 0.00005912 $ 0.00005912 24H最低價 $ 0.00006212 $ 0.00006212 $ 0.00006212 24H最高價 24H最低價 $ 0.00005912$ 0.00005912 $ 0.00005912 24H最高價 $ 0.00006212$ 0.00006212 $ 0.00006212 歷史最高 $ 0.0002851$ 0.0002851 $ 0.0002851 最低價 $ 0.00004625$ 0.00004625 $ 0.00004625 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） -1.41% 漲跌幅（7D） -8.09% 漲跌幅（7D） -8.09%

MyCroStrategy（MCS）目前實時價格為 $0.00005954。過去 24 小時內，MCS 的交易價格在 $ 0.00005912 至 $ 0.00006212 之間波動，市場活躍度顯著。MCS 的歷史最高價為 $ 0.0002851，歷史最低價為 $ 0.00004625。

從短期表現來看，MCS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 -1.41%，過去 7 天內累計變動為 -8.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MyCroStrategy（MCS）市場資訊

市值 $ 59.44K$ 59.44K $ 59.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 59.44K$ 59.44K $ 59.44K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MyCroStrategy 的目前市值為 $ 59.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MCS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.44K。