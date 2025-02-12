Muzki 價格 (MUZKI)
今天 Muzki (MUZKI) 的實時價格爲 0.0000501 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MUZKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Muzki 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 216.53 USD
- Muzki 當天價格變化爲 -6.63%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000165868。
在過去60天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000270492。
在過去90天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00024685749346561335。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-6.63%
|30天
|$ -0.0000165868
|-33.10%
|60天
|$ -0.0000270492
|-53.99%
|90天
|$ -0.00024685749346561335
|-83.12%
Muzki 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.54%
-6.63%
-13.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.
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|1 MUZKI 兌換 AUD
A$0.000079158
|1 MUZKI 兌換 GBP
￡0.00004008
|1 MUZKI 兌換 EUR
€0.000048096
|1 MUZKI 兌換 USD
$0.0000501
|1 MUZKI 兌換 MYR
RM0.000223446
|1 MUZKI 兌換 TRY
₺0.001805604
|1 MUZKI 兌換 JPY
¥0.007633236
|1 MUZKI 兌換 RUB
₽0.004803087
|1 MUZKI 兌換 INR
₹0.004347678
|1 MUZKI 兌換 IDR
Rp0.821311344
|1 MUZKI 兌換 PHP
₱0.002913315
|1 MUZKI 兌換 EGP
￡E.0.002527044
|1 MUZKI 兌換 BRL
R$0.000288576
|1 MUZKI 兌換 CAD
C$0.000071643
|1 MUZKI 兌換 BDT
৳0.006085146
|1 MUZKI 兌換 NGN
₦0.075337875
|1 MUZKI 兌換 UAH
₴0.002088669
|1 MUZKI 兌換 VES
Bs0.003006
|1 MUZKI 兌換 PKR
Rs0.013978401
|1 MUZKI 兌換 KZT
₸0.025354107
|1 MUZKI 兌換 THB
฿0.001708911
|1 MUZKI 兌換 TWD
NT$0.001645284
|1 MUZKI 兌換 CHF
Fr0.000045591
|1 MUZKI 兌換 HKD
HK$0.000390279
|1 MUZKI 兌換 MAD
.د.م0.000503004