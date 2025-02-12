Muzki 圖標

Muzki 價格 (MUZKI)

USD

Muzki (MUZKI) 實時價格圖表

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-3.60%(1D)

今天 Muzki (MUZKI) 的價格

今天 Muzki (MUZKI) 的實時價格爲 0.0000501 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MUZKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Muzki 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 216.53 USD
- Muzki 當天價格變化爲 -6.63%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Muzki (MUZKI) 價格表現 USD

今天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000165868
在過去60天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000270492
在過去90天內，Muzki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00024685749346561335

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.63%
30天$ -0.0000165868-33.10%
60天$ -0.0000270492-53.99%
90天$ -0.00024685749346561335-83.12%

Muzki (MUZKI) 價格分析

Muzki 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00004984
$ 0.00004984$ 0.00004984

$ 0.00005366
$ 0.00005366$ 0.00005366

$ 0.01114743
$ 0.01114743$ 0.01114743

-0.54%

-6.63%

-13.40%

Muzki (MUZKI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 216.53
$ 216.53$ 216.53

0.00
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什麼是Muzki (MUZKI)

Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.

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Muzki (MUZKI) 資源

官網

大家還在問：關於 Muzki (MUZKI) 的其他問題

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MUZKI 兌換爲當地貨幣

1 MUZKI 兌換 AUD
A$0.000079158
1 MUZKI 兌換 GBP
0.00004008
1 MUZKI 兌換 EUR
0.000048096
1 MUZKI 兌換 USD
$0.0000501
1 MUZKI 兌換 MYR
RM0.000223446
1 MUZKI 兌換 TRY
0.001805604
1 MUZKI 兌換 JPY
¥0.007633236
1 MUZKI 兌換 RUB
0.004803087
1 MUZKI 兌換 INR
0.004347678
1 MUZKI 兌換 IDR
Rp0.821311344
1 MUZKI 兌換 PHP
0.002913315
1 MUZKI 兌換 EGP
￡E.0.002527044
1 MUZKI 兌換 BRL
R$0.000288576
1 MUZKI 兌換 CAD
C$0.000071643
1 MUZKI 兌換 BDT
0.006085146
1 MUZKI 兌換 NGN
0.075337875
1 MUZKI 兌換 UAH
0.002088669
1 MUZKI 兌換 VES
Bs0.003006
1 MUZKI 兌換 PKR
Rs0.013978401
1 MUZKI 兌換 KZT
0.025354107
1 MUZKI 兌換 THB
฿0.001708911
1 MUZKI 兌換 TWD
NT$0.001645284
1 MUZKI 兌換 CHF
Fr0.000045591
1 MUZKI 兌換 HKD
HK$0.000390279
1 MUZKI 兌換 MAD
.د.م0.000503004