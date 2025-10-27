MUTE SWAP by Virtuals（MUTE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00376511 $ 0.00376511 $ 0.00376511 24H最低價 $ 0.00790873 $ 0.00790873 $ 0.00790873 24H最高價 24H最低價 $ 0.00376511$ 0.00376511 $ 0.00376511 24H最高價 $ 0.00790873$ 0.00790873 $ 0.00790873 歷史最高 $ 0.00790873$ 0.00790873 $ 0.00790873 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.46% 漲跌幅（1D） +51.89% 漲跌幅（7D） +142.09% 漲跌幅（7D） +142.09%

MUTE SWAP by Virtuals（MUTE）目前實時價格為 $0.00594305。過去 24 小時內，MUTE 的交易價格在 $ 0.00376511 至 $ 0.00790873 之間波動，市場活躍度顯著。MUTE 的歷史最高價為 $ 0.00790873，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MUTE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.46%，過去 24 小時內變動為 +51.89%，過去 7 天內累計變動為 +142.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MUTE SWAP by Virtuals（MUTE）市場資訊

市值 $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MUTE SWAP by Virtuals 的目前市值為 $ 2.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MUTE 的流通量為 400.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.94M。