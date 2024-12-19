Mute 圖標

Mute 價格 (MUTE)

USD

Mute (MUTE) 實時價格圖表

$0.02807767
$0.02807767$0.02807767
-5.20%(1D)

今天 Mute (MUTE) 的價格

今天 Mute (MUTE) 的實時價格爲 0.02807767 USD。目前其市值爲 $ 1.12M USD。MUTE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mute 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 438.47 USD
- Mute 當天價格變化爲 -5.26%
- 其循環供應量爲 40.00M USD

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Mute (MUTE) 價格表現 USD

今天內，Mute 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00155918054099741
在過去30天內，Mute 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0039759384
在過去60天內，Mute 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023279140
在過去90天內，Mute 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003173693776234775

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00155918054099741-5.26%
30天$ -0.0039759384-14.16%
60天$ -0.0023279140-8.29%
90天$ -0.003173693776234775-10.15%

Mute (MUTE) 價格分析

Mute 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0275318
$ 0.0275318$ 0.0275318

$ 0.02973687
$ 0.02973687$ 0.02973687

$ 3.14
$ 3.14$ 3.14

+0.44%

-5.26%

-11.25%

Mute (MUTE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 438.47
$ 438.47$ 438.47

40.00M
40.00M 40.00M

什麼是Mute (MUTE)

Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.

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Mute (MUTE) 資源

官網

大家還在問：關於 Mute (MUTE) 的其他問題

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MUTE 兌換爲當地貨幣

1 MUTE 兌換 AUD
A$0.0446434953
1 MUTE 兌換 GBP
0.0221813593
1 MUTE 兌換 EUR
0.0269545632
1 MUTE 兌換 USD
$0.02807767
1 MUTE 兌換 MYR
RM0.126349515
1 MUTE 兌換 TRY
0.9846838869
1 MUTE 兌換 JPY
¥4.4048248696
1 MUTE 兌換 RUB
2.9046349615
1 MUTE 兌換 INR
2.3899712704
1 MUTE 兌換 IDR
Rp460.2895984848
1 MUTE 兌換 PHP
1.6582671902
1 MUTE 兌換 EGP
￡E.1.4294341797
1 MUTE 兌換 BRL
R$0.1757662142
1 MUTE 兌換 CAD
C$0.0401510681
1 MUTE 兌換 BDT
3.3555623417
1 MUTE 兌換 NGN
43.666392384
1 MUTE 兌換 UAH
1.1787005866
1 MUTE 兌換 VES
Bs1.4038835
1 MUTE 兌換 PKR
Rs7.8142963377
1 MUTE 兌換 KZT
14.7309495655
1 MUTE 兌換 THB
฿0.9700834985
1 MUTE 兌換 TWD
NT$0.9167359255
1 MUTE 兌換 CHF
Fr0.0249891263
1 MUTE 兌換 HKD
HK$0.2181634959
1 MUTE 兌換 MAD
.د.م0.2816190301