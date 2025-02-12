Mustafa 價格 (MUST)
今天 Mustafa (MUST) 的實時價格爲 0.00001595 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MUST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mustafa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.54 USD
- Mustafa 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000001926。
在過去60天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000028995。
在過去90天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000003075786936965534。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0000001926
|+1.21%
|60天
|$ -0.0000028995
|-18.17%
|90天
|$ -0.000003075786936965534
|-16.16%
Mustafa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-7.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A majestic bengal cat who claims the throne in the Kingdom of Solana to become the rightful king of memecoins. $MUSTAFA is assembling a legion of degens who will initially conquer the lands of Raydium and Orca.
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|1 MUST 兌換 AUD
A$0.000025201
|1 MUST 兌換 GBP
￡0.00001276
|1 MUST 兌換 EUR
€0.000015312
|1 MUST 兌換 USD
$0.00001595
|1 MUST 兌換 MYR
RM0.000071137
|1 MUST 兌換 TRY
₺0.000574838
|1 MUST 兌換 JPY
¥0.002430142
|1 MUST 兌換 RUB
₽0.0015291265
|1 MUST 兌換 INR
₹0.001384141
|1 MUST 兌換 IDR
Rp0.261475368
|1 MUST 兌換 PHP
₱0.0009274925
|1 MUST 兌換 EGP
￡E.0.000804518
|1 MUST 兌換 BRL
R$0.000091872
|1 MUST 兌換 CAD
C$0.0000228085
|1 MUST 兌換 BDT
৳0.001937287
|1 MUST 兌換 NGN
₦0.0239848125
|1 MUST 兌換 UAH
₴0.0006649555
|1 MUST 兌換 VES
Bs0.000957
|1 MUST 兌換 PKR
Rs0.0044502095
|1 MUST 兌換 KZT
₸0.0080718165
|1 MUST 兌換 THB
฿0.0005440545
|1 MUST 兌換 TWD
NT$0.000523798
|1 MUST 兌換 CHF
Fr0.0000145145
|1 MUST 兌換 HKD
HK$0.0001242505
|1 MUST 兌換 MAD
.د.م0.000160138