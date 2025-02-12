Mustafa 圖標

Mustafa 價格 (MUST)

USD

Mustafa (MUST) 實時價格圖表

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今天 Mustafa (MUST) 的價格

今天 Mustafa (MUST) 的實時價格爲 0.00001595 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MUST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mustafa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.54 USD
- Mustafa 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Mustafa (MUST) 價格表現 USD

今天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000001926
在過去60天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000028995
在過去90天內，Mustafa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000003075786936965534

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0000001926+1.21%
60天$ -0.0000028995-18.17%
90天$ -0.000003075786936965534-16.16%

Mustafa (MUST) 價格分析

Mustafa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.00176421
$ 0.00176421$ 0.00176421

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Mustafa (MUST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 23.54
$ 23.54$ 23.54

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什麼是Mustafa (MUST)

A majestic bengal cat who claims the throne in the Kingdom of Solana to become the rightful king of memecoins. $MUSTAFA is assembling a legion of degens who will initially conquer the lands of Raydium and Orca.

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Mustafa (MUST) 資源

官網

大家還在問：關於 Mustafa (MUST) 的其他問題

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MUST 兌換爲當地貨幣

1 MUST 兌換 AUD
A$0.000025201
1 MUST 兌換 GBP
0.00001276
1 MUST 兌換 EUR
0.000015312
1 MUST 兌換 USD
$0.00001595
1 MUST 兌換 MYR
RM0.000071137
1 MUST 兌換 TRY
0.000574838
1 MUST 兌換 JPY
¥0.002430142
1 MUST 兌換 RUB
0.0015291265
1 MUST 兌換 INR
0.001384141
1 MUST 兌換 IDR
Rp0.261475368
1 MUST 兌換 PHP
0.0009274925
1 MUST 兌換 EGP
￡E.0.000804518
1 MUST 兌換 BRL
R$0.000091872
1 MUST 兌換 CAD
C$0.0000228085
1 MUST 兌換 BDT
0.001937287
1 MUST 兌換 NGN
0.0239848125
1 MUST 兌換 UAH
0.0006649555
1 MUST 兌換 VES
Bs0.000957
1 MUST 兌換 PKR
Rs0.0044502095
1 MUST 兌換 KZT
0.0080718165
1 MUST 兌換 THB
฿0.0005440545
1 MUST 兌換 TWD
NT$0.000523798
1 MUST 兌換 CHF
Fr0.0000145145
1 MUST 兌換 HKD
HK$0.0001242505
1 MUST 兌換 MAD
.د.م0.000160138