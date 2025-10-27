Music by Virtuals（MUSIC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00156754
24H最高價 $ 0.00280377
歷史最高 $ 0.04681096
最低價 $ 0.00028897
漲跌幅（1H） +1.86%
漲跌幅（1D） +13.25%
漲跌幅（7D） +262.64%

Music by Virtuals（MUSIC）目前實時價格為 $0.00215877。過去 24 小時內，MUSIC 的交易價格在 $ 0.00156754 至 $ 0.00280377 之間波動，市場活躍度顯著。MUSIC 的歷史最高價為 $ 0.04681096，歷史最低價為 $ 0.00028897。

從短期表現來看，MUSIC 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.86%，過去 24 小時內變動為 +13.25%，過去 7 天內累計變動為 +262.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Music by Virtuals（MUSIC）市場資訊

市值 $ 2.15M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 2.15M
流通量 997.59M
總供應量 997,589,005.9044687

Music by Virtuals 的目前市值為 $ 2.15M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MUSIC 的流通量為 997.59M，總供應量是 997589005.9044687，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.15M。