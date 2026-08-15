Mushu 今日價格

Mushu (MUSHU) 今日實時價格為 $ 0.0070757，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 MUSHU 兌 USD 的匯率為 $ 0.0070757 每 MUSHU。

Mushu 目前市值在 $ 1,130,022 排名第 #-，流通供應量為 159.70M MUSHU。過去 24 小時內，MUSHU 的交易價格在 $ 0.00662387（低點）和 $ 0.00757257（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03407162，而歷史最低價為 $ 0.00100961。

短期表現方面，MUSHU 在過去一小時內波動了 -1.17%，過去7 天內波動了 +9.86%。過去一天，總交易量達到 $ 82.78K。

Mushu（MUSHU）市場資訊

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） $ 82.78K$ 82.78K $ 82.78K 完全稀釋市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 159.70M 159.70M 159.70M 總供應量 159,704,493.77163 159,704,493.77163 159,704,493.77163

Mushu 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 82.78K。MUSHU 的流通量為 159.70M，總供應量是 159704493.77163，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M。