Murasaki 價格 (MURA)
今天 Murasaki (MURA) 的實時價格爲 0.684393 USD。目前其市值爲 $ 39.30M USD。MURA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Murasaki 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.73K USD
- Murasaki 當天價格變化爲 -5.19%
- 其循環供應量爲 57.40M USD
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今天內，Murasaki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0375097283214467。
在過去30天內，Murasaki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1140523140。
在過去60天內，Murasaki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0231803909。
在過去90天內，Murasaki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02790013856431。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0375097283214467
|-5.19%
|30天
|$ -0.1140523140
|-16.66%
|60天
|$ +0.0231803909
|+3.39%
|90天
|$ -0.02790013856431
|-3.91%
Murasaki 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.19%
-5.19%
-11.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Murasaki is the first metaverse ACG virtual idol and decentralized IP ecological community.
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|1 MURA 兌換 AUD
A$1.08818487
|1 MURA 兌換 GBP
￡0.54067047
|1 MURA 兌換 EUR
€0.65701728
|1 MURA 兌換 USD
$0.684393
|1 MURA 兌換 MYR
RM3.0797685
|1 MURA 兌換 TRY
₺24.00166251
|1 MURA 兌換 JPY
¥107.36757384
|1 MURA 兌換 RUB
₽70.80045585
|1 MURA 兌換 INR
₹58.25553216
|1 MURA 兌換 IDR
Rp11,219.55558192
|1 MURA 兌換 PHP
₱40.42025058
|1 MURA 兌換 EGP
￡E.34.84244763
|1 MURA 兌換 BRL
R$4.28430018
|1 MURA 兌換 CAD
C$0.97868199
|1 MURA 兌換 BDT
৳81.79180743
|1 MURA 兌換 NGN
₦1,064.3679936
|1 MURA 兌換 UAH
₴28.73081814
|1 MURA 兌換 VES
Bs34.21965
|1 MURA 兌換 PKR
Rs190.47341583
|1 MURA 兌換 KZT
₸359.06678745
|1 MURA 兌換 THB
฿23.64577815
|1 MURA 兌換 TWD
NT$22.34543145
|1 MURA 兌換 CHF
Fr0.60910977
|1 MURA 兌換 HKD
HK$5.31773361
|1 MURA 兌換 MAD
.د.م6.86446179