Muon 價格 (MUON)
今天 Muon (MUON) 的實時價格爲 0.00936511 USD。目前其市值爲 $ 252.79K USD。MUON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Muon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Muon 當天價格變化爲 -3.18%
- 其循環供應量爲 26.99M USD
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今天內，Muon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000308134850054114。
在過去30天內，Muon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024437486。
在過去60天內，Muon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Muon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000308134850054114
|-3.18%
|30天
|$ +0.0024437486
|+26.09%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Muon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.30%
-3.18%
-18.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.
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|1 MUON 兌換 VND
₫246.44286965
|1 MUON 兌換 AUD
A$0.0144222694
|1 MUON 兌換 GBP
￡0.0068365303
|1 MUON 兌換 EUR
€0.0081476457
|1 MUON 兌換 USD
$0.00936511
|1 MUON 兌換 MYR
RM0.0397080664
|1 MUON 兌換 TRY
₺0.3664567543
|1 MUON 兌換 JPY
¥1.3474520268
|1 MUON 兌換 RUB
₽0.7395627367
|1 MUON 兌換 INR
₹0.802589927
|1 MUON 兌換 IDR
Rp153.5263688784
|1 MUON 兌換 KRW
₩12.8995961651
|1 MUON 兌換 PHP
₱0.521636627
|1 MUON 兌換 EGP
￡E.0.4650713626
|1 MUON 兌換 BRL
R$0.0527255693
|1 MUON 兌換 CAD
C$0.0128302007
|1 MUON 兌換 BDT
৳1.1447910464
|1 MUON 兌換 NGN
₦14.8181325997
|1 MUON 兌換 UAH
₴0.3891203205
|1 MUON 兌換 VES
Bs0.89905056
|1 MUON 兌換 PKR
Rs2.6343117919
|1 MUON 兌換 KZT
₸4.7976522019
|1 MUON 兌換 THB
฿0.3055835393
|1 MUON 兌換 TWD
NT$0.2809533
|1 MUON 兌換 AED
د.إ0.0343699537
|1 MUON 兌換 CHF
Fr0.0076793902
|1 MUON 兌換 HKD
HK$0.0734224624
|1 MUON 兌換 MAD
.د.م0.0860653609
|1 MUON 兌換 MXN
$0.1802783675