MUNTZE 今日價格

MUNTZE (MUNTZE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 MUNTZE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MUNTZE。

MUNTZE 目前市值在 $ 18,094.79 排名第 #-，流通供應量為 965.79M MUNTZE。過去 24 小時內，MUNTZE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MUNTZE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.67%。過去一天，總交易量達到 --。

MUNTZE（MUNTZE）市場資訊

市值 $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K 流通量 965.79M 965.79M 965.79M 總供應量 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

MUNTZE 的目前市值為 $ 18.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MUNTZE 的流通量為 965.79M，總供應量是 999990898.960216，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.74K。