Multibit 今日價格

Multibit (MUBI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 16,23%。目前 MUBI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MUBI。

Multibit 目前市值在 $ 177.765 排名第 #-，流通供應量為 950,00M MUBI。過去 24 小時內，MUBI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,3697，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MUBI 在過去一小時內波動了 -0,04%，過去7 天內波動了 -3,25%。過去一天，總交易量達到 $ 2,07。

Multibit（MUBI）市場資訊

市值 $ 177,77K$ 177,77K $ 177,77K 成交量（24H） $ 2,07$ 2,07 $ 2,07 完全稀釋市值 $ 187,12K$ 187,12K $ 187,12K 流通量 950,00M 950,00M 950,00M 總供應量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Multibit 的目前市值為 $ 177,77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2,07。MUBI 的流通量為 950,00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 187,12K。