Multi Asset Investment Vehicle 今日價格

Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 MAIV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MAIV。

Multi Asset Investment Vehicle 目前市值在 $ 2,618,788 排名第 #-，流通供應量為 1.26B MAIV。過去 24 小時內，MAIV 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00504145，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAIV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.51%。過去一天，總交易量達到 $ 57.95。

Multi Asset Investment Vehicle（MAIV）市場資訊

市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 成交量（24H） $ 57.95$ 57.95 $ 57.95 完全稀釋市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 流通量 1.26B 1.26B 1.26B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Multi Asset Investment Vehicle 的目前市值為 $ 2.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.95。MAIV 的流通量為 1.26B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.62M。