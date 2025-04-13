MuesliSwap MILK 圖標

MuesliSwap MILK 價格 (MILK)

USD

MuesliSwap MILK (MILK) 實時價格圖表

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+1.20%(1D)

今天 MuesliSwap MILK (MILK) 的價格

今天 MuesliSwap MILK (MILK) 的實時價格爲 0.248069 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MILK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MuesliSwap MILK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- MuesliSwap MILK 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MuesliSwap MILK (MILK) 價格表現 USD

今天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00307672
在過去30天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0983032700
在過去60天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1092653647
在過去90天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4170992120936543

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00307672+1.26%
30天$ -0.0983032700-39.62%
60天$ -0.1092653647-44.04%
90天$ -0.4170992120936543-62.70%

MuesliSwap MILK (MILK) 價格分析

MuesliSwap MILK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.24048
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$ 0.250294
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$ 7.63
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-0.34%

+1.26%

-28.42%

MuesliSwap MILK (MILK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是MuesliSwap MILK (MILK)

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MuesliSwap MILK (MILK) 資源

官網

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MILK 兌換爲當地貨幣

1 MILK 兌換 VND
6,360.737229
1 MILK 兌換 AUD
A$0.39442971
1 MILK 兌換 GBP
0.18853244
1 MILK 兌換 EUR
0.21830072
1 MILK 兌換 USD
$0.248069
1 MILK 兌換 MYR
RM1.09646498
1 MILK 兌換 TRY
9.40677648
1 MILK 兌換 JPY
¥35.60038219
1 MILK 兌換 RUB
20.63437942
1 MILK 兌換 INR
21.32401124
1 MILK 兌換 IDR
Rp4,134.48167954
1 MILK 兌換 KRW
352.36961105
1 MILK 兌換 PHP
14.18458542
1 MILK 兌換 EGP
￡E.12.72097832
1 MILK 兌換 BRL
R$1.45368434
1 MILK 兌換 CAD
C$0.34233522
1 MILK 兌換 BDT
30.07836625
1 MILK 兌換 NGN
394.38505758
1 MILK 兌換 UAH
10.24773039
1 MILK 兌換 VES
Bs17.612899
1 MILK 兌換 PKR
Rs69.40722551
1 MILK 兌換 KZT
127.93414468
1 MILK 兌換 THB
฿8.30286943
1 MILK 兌換 TWD
NT$8.02999353
1 MILK 兌換 AED
د.إ0.91041323
1 MILK 兌換 CHF
Fr0.20093589
1 MILK 兌換 HKD
HK$1.92253475
1 MILK 兌換 MAD
.د.م2.30208032
1 MILK 兌換 MXN
$5.0358007