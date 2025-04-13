MuesliSwap MILK 價格 (MILK)
今天 MuesliSwap MILK (MILK) 的實時價格爲 0.248069 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MILK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MuesliSwap MILK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- MuesliSwap MILK 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00307672。
在過去30天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0983032700。
在過去60天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1092653647。
在過去90天內，MuesliSwap MILK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4170992120936543。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00307672
|+1.26%
|30天
|$ -0.0983032700
|-39.62%
|60天
|$ -0.1092653647
|-44.04%
|90天
|$ -0.4170992120936543
|-62.70%
MuesliSwap MILK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.34%
+1.26%
-28.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 MILK 兌換 VND
₫6,360.737229
|1 MILK 兌換 AUD
A$0.39442971
|1 MILK 兌換 GBP
￡0.18853244
|1 MILK 兌換 EUR
€0.21830072
|1 MILK 兌換 USD
$0.248069
|1 MILK 兌換 MYR
RM1.09646498
|1 MILK 兌換 TRY
₺9.40677648
|1 MILK 兌換 JPY
¥35.60038219
|1 MILK 兌換 RUB
₽20.63437942
|1 MILK 兌換 INR
₹21.32401124
|1 MILK 兌換 IDR
Rp4,134.48167954
|1 MILK 兌換 KRW
₩352.36961105
|1 MILK 兌換 PHP
₱14.18458542
|1 MILK 兌換 EGP
￡E.12.72097832
|1 MILK 兌換 BRL
R$1.45368434
|1 MILK 兌換 CAD
C$0.34233522
|1 MILK 兌換 BDT
৳30.07836625
|1 MILK 兌換 NGN
₦394.38505758
|1 MILK 兌換 UAH
₴10.24773039
|1 MILK 兌換 VES
Bs17.612899
|1 MILK 兌換 PKR
Rs69.40722551
|1 MILK 兌換 KZT
₸127.93414468
|1 MILK 兌換 THB
฿8.30286943
|1 MILK 兌換 TWD
NT$8.02999353
|1 MILK 兌換 AED
د.إ0.91041323
|1 MILK 兌換 CHF
Fr0.20093589
|1 MILK 兌換 HKD
HK$1.92253475
|1 MILK 兌換 MAD
.د.م2.30208032
|1 MILK 兌換 MXN
$5.0358007