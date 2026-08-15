Mu Digital Locked AZND 今日價格

Mu Digital Locked AZND (LOAZND) 今日實時價格為 $ 1.45，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LOAZND 兌 USD 的匯率為 $ 1.45 每 LOAZND。

Mu Digital Locked AZND 目前市值在 $ 257,575 排名第 #-，流通供應量為 195.96K LOAZND。過去 24 小時內，LOAZND 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.18，而歷史最低價為 $ 0.974754。

短期表現方面，LOAZND 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 54.55。

Mu Digital Locked AZND（LOAZND）市場資訊

市值 $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K 成交量（24H） $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 完全稀釋市值 $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K 流通量 195.96K 195.96K 195.96K 總供應量 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

Mu Digital Locked AZND 的目前市值為 $ 257.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.55。LOAZND 的流通量為 195.96K，總供應量是 195956.9896758235，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 257.58K。