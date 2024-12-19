Mt Pelerin Shares 價格 (MPS)
今天 Mt Pelerin Shares (MPS) 的實時價格爲 4.01 USD。目前其市值爲 $ 2.01M USD。MPS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mt Pelerin Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 440.47 USD
- Mt Pelerin Shares 當天價格變化爲 -0.78%
- 其循環供應量爲 500.00K USD
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今天內，Mt Pelerin Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.031772801005406。
在過去30天內，Mt Pelerin Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2272996320。
在過去60天內，Mt Pelerin Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1604124310。
在過去90天內，Mt Pelerin Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.150572022700634。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.031772801005406
|-0.78%
|30天
|$ -0.2272996320
|-5.66%
|60天
|$ -0.1604124310
|-4.00%
|90天
|$ -1.150572022700634
|-22.29%
Mt Pelerin Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.00%
-0.78%
-9.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.
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|1 MPS 兌換 AUD
A$6.3759
|1 MPS 兌換 GBP
￡3.1679
|1 MPS 兌換 EUR
€3.8496
|1 MPS 兌換 USD
$4.01
|1 MPS 兌換 MYR
RM18.045
|1 MPS 兌換 TRY
₺140.6307
|1 MPS 兌換 JPY
¥629.0888
|1 MPS 兌換 RUB
₽414.8345
|1 MPS 兌換 INR
₹341.3312
|1 MPS 兌換 IDR
Rp65,737.6944
|1 MPS 兌換 PHP
₱236.8306
|1 MPS 兌換 EGP
￡E.204.1491
|1 MPS 兌換 BRL
R$25.1026
|1 MPS 兌換 CAD
C$5.7343
|1 MPS 兌換 BDT
৳479.2351
|1 MPS 兌換 NGN
₦6,236.352
|1 MPS 兌換 UAH
₴168.3398
|1 MPS 兌換 VES
Bs200.5
|1 MPS 兌換 PKR
Rs1,116.0231
|1 MPS 兌換 KZT
₸2,103.8465
|1 MPS 兌換 THB
฿138.5455
|1 MPS 兌換 TWD
NT$130.9265
|1 MPS 兌換 CHF
Fr3.5689
|1 MPS 兌換 HKD
HK$31.1577
|1 MPS 兌換 MAD
.د.م40.2203