MrCashClaw 今日價格

MrCashClaw (CASHCLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 CASHCLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CASHCLAW。

MrCashClaw 目前市值在 $ 19 373,14 排名第 #-，流通供應量為 100,00B CASHCLAW。過去 24 小時內，CASHCLAW 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CASHCLAW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4,18%。過去一天，總交易量達到 --。

MrCashClaw（CASHCLAW）市場資訊

市值 $ 19,37K$ 19,37K $ 19,37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19,37K$ 19,37K $ 19,37K 流通量 100,00B 100,00B 100,00B 總供應量 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

MrCashClaw 的目前市值為 $ 19,37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CASHCLAW 的流通量為 100,00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19,37K。