Mox Studio 價格 (MOX)
今天 Mox Studio (MOX) 的實時價格爲 0.02885067 USD。目前其市值爲 $ 546.35K USD。MOX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mox Studio 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.77K USD
- Mox Studio 當天價格變化爲 -8.83%
- 其循環供應量爲 18.94M USD
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今天內，Mox Studio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027973947711983。
在過去30天內，Mox Studio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0551276034。
在過去60天內，Mox Studio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2331682558。
在過去90天內，Mox Studio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.025816955086672728。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0027973947711983
|-8.83%
|30天
|$ +0.0551276034
|+191.08%
|60天
|$ +0.2331682558
|+808.19%
|90天
|$ +0.025816955086672728
|+851.00%
Mox Studio 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.15%
-8.83%
-12.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.
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|1 MOX 兌換 AUD
A$0.0458725653
|1 MOX 兌換 GBP
￡0.0227920293
|1 MOX 兌換 EUR
€0.0276966432
|1 MOX 兌換 USD
$0.02885067
|1 MOX 兌換 MYR
RM0.129828015
|1 MOX 兌換 TRY
₺1.0123700103
|1 MOX 兌換 JPY
¥4.5511931925
|1 MOX 兌換 RUB
₽3.00046968
|1 MOX 兌換 INR
₹2.4554805237
|1 MOX 兌換 IDR
Rp472.9617276048
|1 MOX 兌換 PHP
₱1.7056516104
|1 MOX 兌換 EGP
￡E.1.4690761164
|1 MOX 兌換 BRL
R$0.1768546071
|1 MOX 兌換 CAD
C$0.0412564581
|1 MOX 兌換 BDT
৳3.4479435717
|1 MOX 兌換 NGN
₦44.7990318693
|1 MOX 兌換 UAH
₴1.2111511266
|1 MOX 兌換 VES
Bs1.4425335
|1 MOX 兌換 PKR
Rs8.0294299677
|1 MOX 兌換 KZT
₸15.1365040155
|1 MOX 兌換 THB
฿0.9985216887
|1 MOX 兌換 TWD
NT$0.9422628822
|1 MOX 兌換 CHF
Fr0.0256770963
|1 MOX 兌換 HKD
HK$0.2241697059
|1 MOX 兌換 MAD
.د.م0.2893722201