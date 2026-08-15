MowCat 今日價格

MowCat (MOW) 今日實時價格為 $ 0.01972768，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 MOW 兌 USD 的匯率為 $ 0.01972768 每 MOW。

MowCat 目前市值在 $ 19,727,517 排名第 #-，流通供應量為 1.00B MOW。過去 24 小時內，MOW 的交易價格在 $ 0.01952644（低點）和 $ 0.0197607（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02039396，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOW 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -1.93%。過去一天，總交易量達到 $ 8.31M。

MowCat（MOW）市場資訊

市值 $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M 成交量（24H） $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M 完全稀釋市值 $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MowCat 的目前市值為 $ 19.73M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.31M。MOW 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.73M。