Movement Coin（MOVEMENT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） +2.13% 漲跌幅（7D） +5.23% 漲跌幅（7D） +5.23%

Movement Coin（MOVEMENT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MOVEMENT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MOVEMENT 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MOVEMENT 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +2.13%，過去 7 天內累計變動為 +5.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Movement Coin（MOVEMENT）市場資訊

市值 $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K 流通量 998.94M 998.94M 998.94M 總供應量 998,941,628.950237 998,941,628.950237 998,941,628.950237

Movement Coin 的目前市值為 $ 8.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOVEMENT 的流通量為 998.94M，總供應量是 998941628.950237，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.38K。