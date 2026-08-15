Mother Iggy 今日價格

Mother Iggy (MOTHER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 MOTHER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOTHER。

Mother Iggy 目前市值在 $ 712,817 排名第 #-，流通供應量為 965.34M MOTHER。過去 24 小時內，MOTHER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.230559，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOTHER 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -0.50%。過去一天，總交易量達到 $ 1.17K。

Mother Iggy（MOTHER）市場資訊

市值 $ 712.82K$ 712.82K $ 712.82K 成交量（24H） $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K 完全稀釋市值 $ 712.82K$ 712.82K $ 712.82K 流通量 965.34M 965.34M 965.34M 總供應量 965,340,435.182996 965,340,435.182996 965,340,435.182996

Mother Iggy 的目前市值為 $ 712.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.17K。MOTHER 的流通量為 965.34M，總供應量是 965340435.182996，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 712.82K。