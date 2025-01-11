Morph AI 價格 (MORPHAI)
今天 Morph AI (MORPHAI) 的實時價格爲 0.122832 USD。目前其市值爲 $ 12.28M USD。MORPHAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Morph AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 213.83K USD
- Morph AI 當天價格變化爲 -10.08%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Morph AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0137728741362252。
在過去30天內，Morph AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0683555412。
在過去60天內，Morph AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Morph AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0137728741362252
|-10.08%
|30天
|$ +0.0683555412
|+55.65%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Morph AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
-10.08%
-37.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.
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|1 MORPHAI 兌換 AUD
A$0.19898784
|1 MORPHAI 兌換 GBP
￡0.09949392
|1 MORPHAI 兌換 EUR
€0.11914704
|1 MORPHAI 兌換 USD
$0.122832
|1 MORPHAI 兌換 MYR
RM0.55151568
|1 MORPHAI 兌換 TRY
₺4.35070944
|1 MORPHAI 兌換 JPY
¥19.36692144
|1 MORPHAI 兌換 RUB
₽12.48341616
|1 MORPHAI 兌換 INR
₹10.58689008
|1 MORPHAI 兌換 IDR
Rp2,013.63902208
|1 MORPHAI 兌換 PHP
₱7.247088
|1 MORPHAI 兌換 EGP
￡E.6.20670096
|1 MORPHAI 兌換 BRL
R$0.75173184
|1 MORPHAI 兌換 CAD
C$0.17687808
|1 MORPHAI 兌換 BDT
৳14.98304736
|1 MORPHAI 兌換 NGN
₦190.43627616
|1 MORPHAI 兌換 UAH
₴5.19333696
|1 MORPHAI 兌換 VES
Bs6.510096
|1 MORPHAI 兌換 PKR
Rs34.20502704
|1 MORPHAI 兌換 KZT
₸64.8184464
|1 MORPHAI 兌換 THB
฿4.25981376
|1 MORPHAI 兌換 TWD
NT$4.06696752
|1 MORPHAI 兌換 CHF
Fr0.11177712
|1 MORPHAI 兌換 HKD
HK$0.95563296
|1 MORPHAI 兌換 MAD
.د.م1.23323328