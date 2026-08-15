Moonwalk Fitness 今日價格

Moonwalk Fitness (MF) 今日實時價格為 $ 0.0069097，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 MF 兌 USD 的匯率為 $ 0.0069097 每 MF。

Moonwalk Fitness 目前市值在 $ 1,306,650 排名第 #-，流通供應量為 188.68M MF。過去 24 小時內，MF 的交易價格在 $ 0.00685442（低點）和 $ 0.00695171（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.071899，而歷史最低價為 $ 0.00576499。

短期表現方面，MF 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 -7.84%。過去一天，總交易量達到 $ 33.49K。

Moonwalk Fitness（MF）市場資訊

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K 完全稀釋市值 $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M 流通量 188.68M 188.68M 188.68M 總供應量 999,995,033.5574 999,995,033.5574 999,995,033.5574

Moonwalk Fitness 的目前市值為 $ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 33.49K。MF 的流通量為 188.68M，總供應量是 999995033.5574，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.92M。