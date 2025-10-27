Moona Lisa（MOONA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.71% 漲跌幅（7D） -22.38% 漲跌幅（7D） -22.38%

Moona Lisa（MOONA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MOONA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MOONA 的歷史最高價為 $ 0.00913512，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MOONA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.71%，過去 7 天內累計變動為 -22.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Moona Lisa（MOONA）市場資訊

市值 $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,774.197989 999,997,774.197989 999,997,774.197989

Moona Lisa 的目前市值為 $ 86.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOONA 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997774.197989，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 86.01K。